В Черновцах лотерея принесла обладателю счастливого билета полтора миллиона

В Черновцах во время розыгрыша одной из государственных лотерей обладатель счастливого билета сорвал второй по величине главный приз – 1 млн 500 тыс. гривен. Известно, что выигрышную ставку сделали на ул. Калиновской областного центра Буковины.

"В прошлом году у нас появилось два мультимиллионера. Один в феврале сорвал приз в размере 6 млн 150 тыс. гривен, затем в октябре женщина выиграла 5 млн 500 тыс. гривен", – сообщают учредители лотереи.

Кстати, оба обладателя призов потратили на игру не более 50 гривен каждый. При этом, минимальная стоимость игры – всего 5 гривен.

Напомним, ранее житель американского штата Миннесота выиграл в лотерею Gopher 5 более 874 тысяч долларов. Как сообщает агентство Associated Press, это уже второй крупный выигрыш, полученный им за последние два года.

Ранее сообщалось, что в США женщина выиграла $1 миллион назло мужу.

Также мы писали, что брюссельский дворник, выигравший самый большой в истории Бельгии приз лотереи, не вышел на работу. Размер выигрыша составил 168 миллионов евро.