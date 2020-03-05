В Черновцах на коронавирус проверяют пять человек

Двоих украинцев госпитализировали после их возвращения из Италии

В Черновицкой области в инфекционном отделении с подозрением на коронавирус находятся пять человек.

Об этом сообщили в областной государственной администрации.

"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус", – говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что госпитализированные вернулись из путешествия по Италии.

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Кроме того, в администрации уточнили, что всего подозрения на коронавирус проверяют у пяти человек.

"За сутки … у нас пять новых подозрений. Это случаи заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями у людей, которые имеют историю путешествий. Кроме Италии, это поездка в Испанию и Англию", – подчеркнули в ОГА.

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Все пациенты были госпитализированы в областную клиническую больницу, у них взяли образцы для обследования – их направили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава.

"Состояние пациентов нарушенное, но стабильное. У всех пациентов есть температура, кашель и у одной пациентки пожилого возраста диагностирована пневмония", - рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

Напомним, ранее в Минздраве предупредили о том, что будут вводиться ограничения на проведение массовых и спортивных мероприятий, а также закрывать школы.

Где можно провериться на коронавирус – смотрите в сюжете:

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