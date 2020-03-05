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Коронавирус в Украине: Минздрав будет закрывать школы и запретит массовые мероприятия

5 марта, 13:31

Руслан Ровик

Минздрав готовится ввести серьезные ограничения из-за COVID-19

В Украине будут вводить ограничения на проведение массовых и спортивных мероприятий, а также закрывать школы, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Об этом заявил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Новых Санжарах.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать массовые мероприятия, конференции, спортивные мероприятия, будем временно закрывать школы, чтобы сократить массовые скопления людей", - сказал он.

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Стоит отметить, что на территории страны был подтвержден только один случай COVID-19, но еще около десяти подозрений до сих пор проверяются.

"У нас исследуются в лаборатории около 10 образцов, у которых по клиническим симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию. Но мы не будем говорить о диагнозе, пока не будет четкого подтверждения из лаборатории", - заверил Ляшко.

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Коронавирус в Украине: Минздрав будет закрывать школы и запретит массовые мероприятия

Напомним, ранее в Черновцах с подозрением на коронавирус были госпитализированы двое местных жителей. До этого в городе изолировали четырех человек – их также проверяют на наличие вируса.

Кроме того, на обсервацию перевели пограничников, контактировавших с заболевшим украинцем, когда тот пересекал границу с Румынией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин Новые Санжары Минздрав инфекция Полтавская область коронавирус

Источник: Сегодня

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