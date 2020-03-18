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В Черновцах начали дезинфекцию улиц из-за коронавируса

18 марта, 18:05

Руслан Ровик

Улицы города будут обрабатывать по три раза в день

В Черновцах, где ранее было подтверждено несколько случаев заболевания коронавирусом, улицы города начали обрабатывать специальными дезинфицирующими средствами.

Об этом сообщили на официальном сайте городского совета.

"Городское коммунальное предприятие 18 марта в исполнение решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начинает мыть улицы с применением специального дезсредства, содержащего хлор", – говорится в сообщении.

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В горсовете подчеркнули, что это средство безвредно для людей и домашних животных.

Также был опубликован список улиц, на которых прошла дезинфекция, а местные власти просят жителей не парковать транспортные средства вдоль дорог, подлежащих обработке.

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"Мытье улиц будут проводить три раза в день. Перечень улиц и график ежедневно будет обнародовать пресс-служба горсовета", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что на утро 18 марта в Украине проверяли 41 подозрение на коронавирус.

Тем временем украинские города усиливают меры карантина. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Черновцы коронавирус дезинфекция обработка

Источник: Сегодня

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