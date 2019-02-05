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В Черновцах предлагают построить солнечную станцию ​​для троллейбусного управления

Сегодня, 04:58

Солнечная электростанция, установленная ​​на крышах цехов, позволит управлению стать частично энергонезависимым

Фото: Pixabay
В Черновцах предлагают построить солнечную станцию ​​для троллейбусного управления //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8db/a6c/5c58dba6cca73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8db/a6c/5c58dba6cca73.jpg Запад Солнечная электростанция, установленная ​​на крышах цехов, позволит управлению стать частично энергонезависимым

В Черновцах депо троллейбусного управления на улице Коммунальщиков предлагают подключить к солнечной электростанции. С такой петицией обратился в городской совет Сергей Маньковский.

"Троллейбусное управление полностью зависит от электроэнергии, которая ежегодно дорожает, – отмечает житель Черновцов. – В результате повышается стоимость проездного билета, увеличиваются ежегодные субвенции из городского бюджета".

Солнечная электростанция, установленная ​​на крышах цехов, позволит управлению стать частично энергонезависимым и снизить общую себестоимость электроэнергии, уверен автор петиции.

Сергей Маньковский предлагает обустроить над территорией стоянки троллейбусов "солнечную" крышу, которая решит проблему хранения подвижного состава.

С 30 января по 4 февраля петицию подписали 80 человек из 250 необходимых. К концу сбора подписей осталось 25 дней.

Ранее мы писали, что в Запорожской области запустили крупнейшую солнечную электростанцию Украины. Электростанция занимает площадь в 100 га и дает энергию для шести районов области. 

Тем временем, в Чернобыльской зоне запустили первую солнечную электростанцию. Комплекс построен на территории, которая остается в значительной степени непригодной для проживания.

Также напомним, что житель Полтавской области сумел заработать немалые деньги на солнечной энергии. Мужчина расходует 10% на собственные нужды, а остальное – продает. В месяц бывший фермер получает до 25 тысяч гривен прибыли и вскоре планирует построить еще одну электростанцию.

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Тег троллейбусы, петиция, солнечная энергия, солнечная электростанция

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Источник:

ecotown.com.ua

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