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В Черновцах разгружаются больницы: где есть свободные места для больных COVID-19

8 мая, 09:59

Тина Наринецкая

Результаты лабораторных тестов в городе теперь получают оперативно

В Черновцах, где бушует эпидемия коронавируса, в больницах снова появились места для лечения пациентов с COVID-19. Об этом в прямом эфире в Facebook рассказал мэр Черновцов Алексей Каспрук.

"Есть позитивные новости – наши городские больницы начали разгружаться. Еще укомплектована пациентами больница №3, впрочем, больницы №1 и №4 больницы уже имеют свободные места. Из больницы №1 выписали много людей, которые выздоровели. К сожалению, есть и такие, которые умерли", – рассказал мэр.

Каспрук отметил, что сейчас результаты лабораторных тестов в городе выдают оперативно, без задержек. По его словам, за день-два пациент уже имеет на руках выводы.

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Ранее мы сообщали, что в Черновцах на поправку идет больная COVID-19 пятилетняя девочка. Ребенок до сих пор находится в реанимации, но ее состояние уже значительно улучшилось.

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Кроме того, недавно житель Черновцов, которому удалось победить коронавирус, рассказал, как у него протекала болезнь и как он живет после излечения от COVID-19.

Отметим, что врачи ожидают снижения числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантин.

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