"Не хотели брать в такси, а соседей как ветром сдуло": житель Черновцов рассказал о жизни после коронавируса

Житель Черновцов, которому удалось победить коронавирусную инфекцию, рассказал, как у него протекала болезнь и как он живет после излечения от COVID-19. Владимир попал в больницу в начале апреля, сообщает "Молодий буковинець".

Вирус у мужчины подтвердили за несколько дней после госпитализации. Далее следовали 20 дней лечения от опасного недуга.

"Первый анализ мне взяли в среду, а в субботу ночью только пришли результаты. Тогда меня в час ночи начали переводить в другое отделение. Бригада из шести врачей в защитных костюмах уже ждала, когда я выйду из палаты. Затем брали еще анализы, и их приходилось ждать по шесть дней. Все это время ни врачи, ни пациенты не знают результатов", – рассказывает Владимир.

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Что касается симптомов инфекции, то сначала мужчина почувствовал слабость, а потом уже потерял обоняние. Владимир подумал, что простудился – ему постоянно хотелось спать, но повышенной температуры не было.

"Она повысилась позже. Я позвонил врачу, она приписала лекарства и посоветовала сделать рентген легких. Это оказалось не так просто, потому что рентген из-за карантина нигде делают. Поэтому делал в одной из больниц, договариваясь с врачом. Когда терапевт увидела результаты, направила в больницу, потому что было воспаление легких. В больнице взяли анализ на коронавирус", – отмечает мужчина.

Примечательно, что у больного пропало не только обоняние, но и вкус.

"Резкий запах еще можно было почувствовать. А вот еду не мог распробовать – она ​​пересолена или недосоленная. Уже в больнице на десятый день начал чувствовать вкус и после этого пошел на улучшение. Еще читал в интернете, что во время коронавируса нет насморка. А у меня насморк был от начала и до выздоровления. Кашель был, но он быстро прошел в больнице", – рассказал он.

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Где он мог подхватить инфекцию, Владимир точно не знает. Мужчина предполагает, что в больнице.

"У меня мама лежала в больнице с травмой ноги. И в какой-то момент оказалось, что она больна коронавирусом. Потом весь этаж травматологии закрыли на карантин, там и врачи заболели. А потом заболел я", – считает он.

По словам Владимира, болезнь у него была нетяжелой стадии, но перенести ее было нелегко.

"Лечили болезнь антибиотиками. За все время мне капали примерно восемь различных видов лекарств. Значительную часть медикаментов обеспечила больница. Посчитал, что на мои лекарства потратили до десяти тысяч гривен. Также я примерно десять тысяч гривен потратил своих. Что интересно, простые препараты, например, витамины, мне приходилось покупать самому, а вот антибиотики давали в больнице", – рассказывает мужчина.

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Сейчас мужчина уже две недели находится дома. Он уже победил болезнь, но люди все равно его опасаются. Поэтому мужчина старается не старается не рассказывать о том, что лежал в больнице из-за COVID-19.

"Когда пытался добраться из больницы домой, ни меня, ни маму не хотели брать в такси. Помог знакомый. Когда вернулся из больницы и сказал соседям, что переболел COVID-19, то всех как ветром сдуло. Затем общался со знакомыми и рассказал о болезни, реакция была похожа. Поэтому сейчас стараюсь эту информацию особо не распространять", – рассказал Владимир.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах в зоне риска из-за COVID-19 находятся более сотни детей.

Также ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что Украина может избежать пика коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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