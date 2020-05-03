В Минздраве ожидают снижения заболеваемости на коронавирус

Украина более двух недель ровно проходит эпидемию коронавируса без резких вспышек, а если в ближайшее время украинцы будут соблюдать карантинные меры, то заболеваемость пойдет на спад. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить о количестве заболеваний каждый день, то уже 17 дней подряд мы наблюдаем заболеваемость в рамках от 400 до 600 человек в сутки. Мы считаем, что наши карантинные меры дали свой результат. Этот результат заключается в том, что у нас нет серьезных вспышек, которые сразу же отобразились бы на способности системы здравоохранения предоставлять медицинскую помощь", – сказал он.

Степанов подчеркнул, если украинцы и дальше будут придерживаться всех ограничительных мер, то эпидемия будет проходить с постепенным снижением заболеваемости и увеличением количества выздоровевших.

"Таким образом, мы будем в состоянии полностью побороть коронавирусную болезнь", – сказал министр.

Отметим, что в Украине первый пик коронавируса обещали на середину апреля, но он так и не случился. Теперь его прогнозируют на начало мая, но в первые дни месяца пока нет резких всплесков заболевания. Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр уже отмечал, что Украине удалось избежать итальянского или испанского сценариев. Степанов объяснил важность карантина.

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