В Черновцах ветер валил деревья: большая ветка чуть не убила двоих детей (видео)

Аварийное дерево до сих пор не спилили

В Черновцах из-за резкого порыва ветра ветка старого дерева чуть не убила двух детей. Отец вовремя среагировал и успел оттолкнуть малышей. Ветви задели коляску с младенцем.

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Об этом сообщают журналисты "Сегодня" Генриетта Беух и Денис Науменко.

Пока жена была в магазине, муж ждал с детьми на улице. Они стояли под деревом, как вдруг поднялся сильный ветер. Отец детей услышал, как что-то хрустнуло, а потом заметил, что дерево падает.

Мать детей Яна Хапова обратилась в полицию в надежде, что коммунальщики будут чаще чистить старые деревья.

Видео: Сегодня

Сейчас за чистку деревьев отвечают управляющие компании и ОСМД, но этот дом к новым структурам еще не присоединился. В тресте зеленого хозяйства убеждают, что жители должны сами следить за состоянием деревьев.

"Каждый житель Черновцов имеет право обратиться в ЦНАП и написать заявление, это не стоит никаких денег. В течение 10 дней приезжает комиссия из представителей департамента ЖКХ, треста зеленого хозяйства и инспекции по благоустройству. Осматривают деревья на аварийность и решают: дерево надо снести или просто почистить и выписывают на это ордер", – сказала инженер Черновицкого треста Алла Хомутовская.

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Пока аварийное дерево не спилили. Обломанную ветку порезали и убрали спасатели.

Отметим, за минувшие сутки сотрудники ГСЧС трижды выезжали на места с поваленными деревьями. Насаждения не выдерживают внезапных порывов ветра и ломаются.

Напомним, ранее в Харькове ветка упала студентке на голову, девушку спасали прохожие.

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