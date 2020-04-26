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В Черновицком СИЗО бунт: что произошло

26 апреля, 03:21

Елена Вус

Заключенные якобы порезали себе вены

В Черновицком следственном изоляторе группа заключенных устроила протест, закрывшись в своих камерах, из-за прибытия в исправительное учреждение подследственного с лабораторно подтвержденным случаем коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщили в следственном изоляторе, в ночь на 25 апреля группа заключенных закрылась в камерах, препятствуя персонала учреждения выполнять свои обязанности.

"В акте нарушения режима приняли участие заключенные трех камер. Трое из которых причинили себе телесные повреждения, им оказана медицинская помощь", – сообщили в следственном изоляторе.

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По сообщению СМИ, указанные лица перерезали себе вены.

В СИЗО также отметили, что заключенного с коронавирусом доставили в учреждение 23 апреля, согласно определению суда.

"Заключенный был размещен с соблюдением всех необходимых карантинных требований отдельно от других заключенных и осужденных. Персонал, который осуществляет надзор, обеспечен средствами индивидуальной защиты, учреждение – дезинфицирующими средствами", – сообщили в СИЗО.

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После указанных событий двое инспекторов следственного изолятора обратились к руководству с просьбой предоставить им отпуск. Позже, после сообщения о происшествии, руководство департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины выехало на место событий.

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Одновременно в следственном изоляторе добавили, что в настоящее время состояние оперативной обстановки в учреждении – "стабильное".

Напомним, ранее первый подтвержденный случай заражения коронавирусом зафиксирован в украинских СИЗО. Инфекцию обнаружили у женщины в Черновицком изоляторе. Туда она прибыла в конце марта – с симптомами ОРВИ.

Ранее "Сегодня" подробно рассказывали о мерах, которые принимает Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний,чтобы не допустить вспышки коронавирусасреди сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы, осужденных и лиц, которые находятся под стражей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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бунт СИЗО Черновцы коронавирус COVID-19

Источник: УНИАН

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