В Черновицкой области коронавирус подтвердили у 51 медика

По словам чиновников, заболевание у большинства медработников протекает без серьезных симптомов

В Черновицкой области инфицирование коронавирусом подтвердили уже у 51 медицинского работника, при этом у большинства из них симптомы заболеваний не проявляются.

Об этом сообщили в областной государственной администрации.

"В Черновицкой области у 51 медработника подтвердили COVID-19. Из них 40 человек бессимптомные, а у 11 есть симптомы заболевания. Шесть медработников заразились во время выполнения профессиональных обязанностей", – говорится в сообщении.

Реклама

Больше всего медиков заболело в Хотинском районе. Так, в местной больнице инфекцию подтвердили у 22 сотрудников.

Как заявил заместитель главного врача учреждения Сергей Солодкий, все больные работники больницы проходят амбулаторное лечение – у них легкое течение болезни.

В тренде Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие: где велся вражеский огонь

"Также взяли мазки и у других медиков, которые могли контактировать с больными. Много результатов уже пришли отрицательные на COVID-19, некоторые результаты анализов еще ждем", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Черновцах COVID-19 подтвердили у главврача больницы. По предыдущим данным, инфекцией в регионе заразились 38 медиков.

Также в Черновцах от коронавируса умер мужчина, который долго лечился дома. Коронавирус у пациента из села Годылов Сторожинецкого района подтвердили еще 29 февраля. Госпитализировали его после попыток лечиться дома, уже с тяжелой пневмонией. Усугубило ситуацию и то, что у мужчины был сахарный диабет. 5 апреля пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но его жизнь спасти не удалось.

Видео: Сергей Осадчук, Facebook

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама