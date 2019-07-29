В чулке и с пистолетом: проигравший в лотерею напал на администратора интернет-кафе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-07-29T03:40:00+03:00 Запад Суд приговорил правонарушителя к 4 годам лишения свободы

К финалу подошло судебное разбирательство уголовного производства в отношении ранее судимого за корыстные преступления жителя Вижницкого района Черновицкой области, по факту совершения им разбойного нападения на администратор Интернет-кафе мгновенная лотерея "Лото-Золото".

Установлено, что обвиняемый, проиграл в интернет-кафе, что находится в Берегомете немалую сумму, и чтобы вернуть проигранные средства совершил разбойное нападение указанный заведение.

Грабитель, скрывая лицо под женской чулком, забежал в заведение и рукояткой пистолета ударил 22-летнего племянника администраторши, а затем направил пистолет на саму женщину и ее 15-летнюю дочь, требуя выдать денежные средства из кассы.

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Потерпевшая грабителя узнала, после чего последний скрылся с места преступления. За содеянное Вижницкий районный суд приговорил правонарушителя к 4 годам лишения свободы.

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Ранее во Львове патрульные полицейские пытались спасти 22-летнего юношу, который, при проверке проглотил пакетик с неизвестным веществом. Инцидент произошел у одного из отделений "Государственной лотереи".

Напомним, в Киеве полиция накрыла элитное казино с путанами.

Также ранее сообщалось, что в Днепре накрыли подпольное "казино".

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