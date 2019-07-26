В Черновцах средь бела дня гремела стрельба

По предварительным данным, все началось с драки между четырьмя парнями

Фото: Нацполиция

В Черновцах сегодня, 26 июля, в полицию поступило сообщение о драке между четырьмя парнями на улице Украинской. Также заявитель сообщила, что слышала звуки, похожие на выстрелы. Об этом сообщают в полиции.

Сейчас на месте происшествия следственно-оперативные группы проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к ней. Предварительно, полицейские установили одного из участников инцидента.

По данному факту следственными Черновицкого отдела полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, недавно во Львове 29-летний местный житель попал в больницу с огнестрельным ранением. Медики диагностировали у пострадавшего "пулевые ранения брюшной стенки и паховой области".

Ранее в городе Чоп, что на Закарпатье, 41-летний местный житель открыл стрельбу в толпу людей возле круглосуточного магазина.

Также в Береговском районе Закарпатья во время конфликта на дороге один из водителей применил травматический пистолет.

Ранее на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от полицейских. Правоохранители ловили пьяного чиновника более часа.

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