В Хмельницком вор влез в дом полицейского, но попался с поличным

Войдя в квартиру, полицейский увидел кучу разбросанных вещей и услышал шорох на кухне

Фото: Pixabay

В Хмельницком вор влез в дом полицейского, но попался с поличным //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ac1/5c2/5c5ac15c28430.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ac1/5c2/5c5ac15c28430.jpg 2019-02-06T13:49:00+02:00 Запад Войдя в квартиру, полицейский увидел кучу разбросанных вещей и услышал шорох на кухне

В Хмельницком капитан Национальной полиции Игорь Муляр застал в собственном доме вора и задержал его, сообщает пресс-служба областной полиции.

Приоткрыв входную дверь, полицейский понял, что квартиру обокрали: все вещи были разбросаны, а с кухни доносились подозрительные звуки. Когда мужчина вошел в комнату, из окна на улицу сразу выскочил незнакомец с рюкзаком на плечах. Тогда владелец дома поручил жене вызвать патрульных, а сам бросился догонять вора.

"Как рассказал Игорь Муляр, который работает старшим инспектором дежурной части Хмельницкого отдела полиции, в тот день он был дома, отдыхал после суточного дежурства. Вышел из квартиры лишь вечером, чтобы встретить с работы жену. Супруги вернулись домой буквально через минут сорок, но этого небольшого промежутка времени вору хватило, чтобы путем отжима пластикового окна проникнуть в квартиру и обокрасть ее", – рассказали в пресс-службе полиции.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. 33-летний задержанный уже привлекался к ответственности за кражи. Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины ("Кража"). За такое преступление злоумышленнику грозит лишение свободы до шести лет. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Напомним, что ранее мы писали, что в Риме задержали двоих украинцев, которые пытались ограбить полицейского. Нарушителей удались задержать полицейскому патрулю, который находился неподалеку. Их доставили в полицейский участок и предъявили обвинение в попытке ограбления и сопротивлении должностному лицу.

Также осенью 2018-го в Запорожье неизвестные обокрали автомобиль патрульной полиции – из машины вынесли алкотестер Drager.

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