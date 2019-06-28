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В Хмельницком задержали "Карателя"

28 июня, 16:14

40-летний мужчина попал в руки полиции во время сбыта особо опасного психотропного вещества

В Хмельницком задержали 40-летнего наркодилера за сбыт особо опасного психотропного вещества под названием "PVP". В преступной среде мужчина известен под прозвищем "Каратель".

Оперативную информацию о деятельности наркоторговца следователи-детективы получили еще в начале 2019 года. На днях , во время проведения контрольной закупки злоумышленника задержали по подозрению в совершении уголовного преступления (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Во время задержания  у него изъяли денежные средства за проданный "Метадон". Вчера, 27 июня суд избрал преступнику меру  пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас детективы работают над установлением канала поступления наркотического вещества в область.

Ранее во Львовской области задержали 38-летнего мужчину, который наладил контрабандные поставки в Украину наркотических средств и психотропных веществ из Западной Европы.

Также сообщалось, что Волыни задержали двух жителей Ковеля, которые распространяли психотропные препараты.

Кроме этого, на Закарпатье задержали банду наркоторговцев.

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Тег наркотики, Хмельницкий, метадон , каратель

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