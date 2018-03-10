В Хмельницкой области нашли мертвого мужчину

В Хмельницкой области погиб мужчина. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, тело неизвестного обнаружили в субботу, 10 марта, на реке Грабарке в г. Волочиск.

"К месту вызова прибыло дежурное отделение спасателей, которые с помощью специнструмента извлекли тело гражданина 1976 года рождения из водоема. Обстоятельства смерти устанавливают правоохранители", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в городе Украинка недалеко от столицы произошло серьезное происшествие с подростками. Как сообщают в ГСЧС Киевской области, 25 февраля в 15:47 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о том, что двое детей провалились в прорубь на реке Днепр. К счастью, сотрудники ГСЧС вовремя прибыли на место и успели спасти мальчиков.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области спасли рыбаков, попавших на льду в водяную ловушку. В заливе Киевского моря возле Вышгорода, когда на ГЭС спускали воду, отломилась льдина, на которой остались люди.

На место прибыли патрульные Вышгородского отдела полиции. Полицейские вызвали на подмогу спасателей и водную полицию. Только совместными усилиями удалось вернуть горе-рыбаков на берег невредимыми.

Также мы сообщали, что в Киевской области 14 февраля произошло чрезвычайное происшествие со счастливым концом на водоеме. Как сообщают в ГСЧС, в селе Хотяновка Вышгородского района на массиве "Сады Днепр" помогали двум любителям зимней рыбалки.