В Хмельницкой области вынесли приговор женщине, которая пыталась продать своих детей

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В Хмельницкой области суд вынес приговор женщине, которая в прошлом году пыталась продать двух своих детей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как рассказали в ведомстве, жительница Деражнянского района проведет 4 года за решеткой.

За семилетнего мальчика и пятилетнюю девочку женщина хотела получить 35 тысяч долларов, но в ее планы вовремя вмешались правоохранители.

Полицейские задержали злоумышленницу когда та заключала сделку и получала часть денег в размере 10 000 долларов и 10 000 гривен.

В процессе досудебного расследования правоохранители полностью доказали вину женщины. Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области женщину, которая за 35 тыс. долларов хотела продать двухлетнего сына, приговорили к восьми годам лишения свободы. Полицейские выяснили, что она проживала вместе с ребенком и со своим сожителем, вела аморальный образ жизни. В семье постоянно происходили ссоры, доходило даже до рукоприкладства со стороны мужчины. И основной причиной конфликтов становился ребенок.

А в Черкасской области правоохранители разоблачили мать, которая пыталась продать собственного новорожденного ребенка за 30 тысяч грн . Горе-матери грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

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