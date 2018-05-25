В Ивано-Франковске копы помогли выпускнику попасть на экзамены

В Ивано-Франковске сдать экзамен ВНО школьнику помогли копы – выпускник перепутал пункты тестирования и приехал в другой район города, а когда понял свою ошибку, до начала экзамена оставалось всего 10 минут, и прийти вовремя ему помогли сотрудники полицейской охраны.

"Наряд к 25-й школе приехал в районе минуты времени, после чего с проблесковыми маячками доставили ученика. Где-то в районе семи-восьми минут", – рассказал командир взвода группы реагирования Тарас Каспришин.

В свою очередь, сам выпускник признался, что, если бы не полицейские, ему бы пришлось ждать еще год.

"Я бы ждал целый год, чтобы сдать, и, наверное, меня бы выгнали из колледжа. Хочу поблагодарить, что они так быстро ехали, я думал, что мы уже не успеем, а тут за минуту я успел, и все хорошо", – заявил Мирон Веляник.

Напомним, ранее в Харькове произошел необычный казус – прямо во время экзамена у абитуриентки начались родовые схватки и ее пришлось госпитализировать.

Ранее Министерство образования обнародовало правила поступления в вузы на 2018 год. Абитуриентам вместо девяти заявлений можно подавать семь – и только на четыре специальности.

Также стоит добавить, что сайт "Сегодня" разобрался, как изменились правила поступления в 2018 году и к чему придется готовиться школьникам.