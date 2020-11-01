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В Ивано-Франковске произошла перестрелка на улице, есть раненые

1 ноября, 22:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пострадала молодая женщина

В Ивано-Франковске поздно вечером в воскресенье, 1 ноября, на улице Пулюя произошла перестрелка между неизвестными, в результате которой ранены несколько человек.

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Об этом сообщило издание "Галка".

Около 21:00 патрульные получили вызов о том, что на улице Карпатской неизвестный ранил из пистолета девушку, ее госпитализировали. В ходе обследования прилегающих улиц патрульные зафиксировали перестрелку на улице Пулюя, возле магазина "Тростянецкий", ее участников задержали.

По информации издания, что мужчина, ранивший девушку на Карпатской, на Пулюя стрелял в двух мужчин, стоявших под магазином. У одного из них был травматический пистолет, и он сделал несколько ответных выстрелов в нападающего.

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На месте работает следственно-оперативная группа городского отдела полиции, правоохранители устанавливают подробности происшествия.

Напомним, в Одесской области мужчина застрелил 16-летнего подростка – брата своей девушки, с которой поссорился накануне.

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Ивано-Франковск стрельба раненые
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