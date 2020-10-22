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Стрелял, пока ружье не выбили из рук: в Одесской области мужчина убил подростка

22 октября, 13:30

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Когда мальчика госпитализировали, стрелок убежал

В Одесской области застрелили 16-летнего мальчика. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

По данным правоохранителей, в Ширяевском районе 36-летний мужчина пришел с охотничьим ружьем домой к своей девушке, с которой накануне поссорился. Во дворе он начал стрельбу. Первым на звуки выстрелов прибежал несовершеннолетний брат женщины. Несколько пуль попали мальчику в грудь и живот.

Остановился правонарушитель только тогда, когда отец ребенка бросился к нему с кулаками и выхватил оружие. Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался в реанимации от огнестрельных ранений грудной клетки и брюшной полости.

Полицейские уточнили, что пока родственники занимались госпитализацией ребенка, правонарушитель скрылся. Полицейские ввели план "Перехват". Автомобиль, на котором передвигался злоумышленник, разыскали аж на краю села: он скрыл его в овраге, а сам убежал в поля. За несколько часов правонарушителя нашли в райцентре, где он искал убежища у знакомых.

Ружье с гильзами изъяли с места происшествия. Пока неизвестно, кто владелец оружия и как оно оказалось у злоумышленника. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно во Львовской области во время ссоры сын убил собственную мать.

Кроме того, в Одесской области полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве супругов-предпринимателей. Мужчина расстрелял семейную пару из пистолета, чтобы не возвращать долг.

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убийство стрельба одесская область
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