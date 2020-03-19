Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии

В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19.

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Минздрав Украины выражает соболезнования родным умершей.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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Ранее коронавирус нашли в Днепропетровской области: инфекцию подтвердили у двух человек. Пациенты сейчас получают всю нужную помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты.

Напомним, ранее советник главы МВД Иван Варченко предупредил украинцев о возможном введении жестких ограничений – вплоть до комендантского часа и запрета на перемещение по улицам городов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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