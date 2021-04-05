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В Ивано-Франковске в ДТП попал пьяный чиновник мэрии (фото)

5 апреля, 13:41

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Женщина получила сотрясение мозга и растяжение связок

В ​​Ивано-Франковске произошло ДТП с работником мэрии. В результате пострадала женщина.

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Об этом сообщили в патрульной полиции, пишет "Галка".

На улице Вовчинецкой 33-летний водитель Volkswagen Tiguan не выбрал безопасную скорость и дистанцию. По данным копов, он врезался в Renault Kangoo, который двигался впереди.

У водителя Volkswagen были признаки опьянения – "Драгер" показал 2, 47 промилле алкоголя в крови (при допустимых 0,2 промилле). На нетрезвого мужчину составили админматериалы, его ждет суд.

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Фото: ЧАТ 112

Фото: ЧАТ 112

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Как пишет СМИ, пьяным водителем оказался работник мэрии – инспектор коммунальной инспекции по парковке Вадим С.

Фото: ЧАТ 112

Фото: ЧАТ 112

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Пассажирка Renault Kangoo рассказала, что в результате ДТП получила сотрясение мозга и растяжение связок шейного отдела позвоночника. Она находится под наблюдением медиков.

Напомним, в Житомирской области в селе Малиновка произошло смертельное ДТП с участием автомобиля полицейского.

Кроме того, в Закарпатской области новоизбранному депутату Береговского районного совета сообщили о подозрении в причастности к смертельному ДТП и хулиганстве.

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ДТП чиновники Ивано-Франковск пострадавшая
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