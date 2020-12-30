В Ивано-Франковской области машина скорой помощи попала в ДТП, есть пострадавшие (фото)

В Ивано-Франковской области столкнулись грузовик и автомобиль скорой помощи.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, ДТП произошло сегодня, 30 декабря, в 11:30 в пгт Верховина на автодороге регионального значения Р-24 "Татаров-Коломыя-Каменец-Подольский".

Не разминулись автомобили скорой медицинской помощи Peugeot Boxer и грузовой автомобиль "ЗИЛ-130". В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы два человека, одного из них доставили в медицинское учреждение.

Спасатели отключили клеммы аккумулятора, смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части, а также поставили "скорую" на колеса.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве Porsche врезался в машину скорой помощи. Авария случилась на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской. Пострадал водитель скорой, удар пришелся на его сторону.

Также напомним, в Индустриальном районе Днепра произошло ДТП с участием пяти автомобилей – есть погибшие и пострадавшие. Детали ДТП устанавливает полиция.

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