Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

В Калуше супруги решили жениться после 50 лет совместной жизни

13 января, 20:31

Праздник организовывали дети и внуки юбиляров

В Калуше супружеская пара после полувека совместной жизни решила сыграть вторую свадьбу.

В Ивано-Франковской области Лариса и Владимир Фитцак отметили "золотую" свадьбу в местном ЗАГСе и обновили супружеские клятвы, которые давали друг другу 50 лет назад, сообщает "Ранок з Україною".

Праздничный обряд организовывали дети и внуки юбиляров – они обратили внимание гостей на то, что золото со временем не теряет своих свойств и не тускнеет, так же, как и супруги Фитцак.

Ранее "Сегодня" рассказывали о "самой необычной свадьбе в мире". Также мы опубликовали самые неудачные свадебные фото.

Стоит напомнить также о том, как во Львове пара молодоженов пришла в ЗАГС, одевшись в костюмы тиранозавров, и вызвала там настоящий фурор. Фото на память просили и работники учреждения, и другие пары, которые в этот день расписывались. Молодожены шокировали даже своих гостей.

"Мы решили, что наша роспись не может быть стандартной, потому что мы вместе 11 лет. Просто прийти в ЗАГС, это было бы слишком просто. Мы решили, что надо придумать что-то оригинальное", – рассказала "Сегодня" невеста Соломия Лебединец.

О своей идее пара не предупредила даже родных. Поэтому, когда во дворе ЗАГСа отец подводил невесту к жениху, гости не плакали от умиления, а хохотали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

свадьба Ивано-Франковск золотая свадьба Калуш

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В лобовом ДТП на трассе Киев – Чоп погиб трехлетний ребенок: фото и подробности
В лобовом ДТП на трассе Киев – Чоп погиб трехлетний ребенок: фото и подробностиЗапад
"Это не я, они – сами!": стали известны подробности падения девушек из окна в ЛуцкеЗапад
На Буковине чиновницу уволили за комментарий в Facebook
На Буковине чиновницу уволили за комментарий в FacebookЗапад
В многоэтажке Ровно прогремел взрыв и начался пожар: людей эвакуировали
В многоэтажке Ровно прогремел взрыв и начался пожар: людей эвакуировалиЗапад
Грипп в Украине: названы области, где количество больных растет
Грипп в Украине: названы области, где количество больных растетУкраина
Стало известно, кто угрожал Генконсульству Польши во Львове
Стало известно, кто угрожал Генконсульству Польши во ЛьвовеЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...