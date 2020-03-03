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В Карпатах насмерть разбился 35-летний киевлянин

3 марта, 12:11

Руслан Ровик

Мужчина катался на сноуборде во время сильного снегопада

В Закарпатской области, на горнолыжном курорте разбился 35-летний киевлянин – спускаясь с горы Драгобрат в условиях сильного снегопада, он врезался в опору.

Об этом сообщила спикер областного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций Наталья Батырь.

"2 марта в 16:55 к нам поступило сообщение о том, что в долине Драгобрат лыжники обнаружили тело. 35-летний киевлянин, сноубордист погиб при столкновении с опорой. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. На место были вызвана группа горных спасателей, тело на носилках спустили вниз", - сказала она.

В момент гибели мужчины на Драгобрате сильно снежило, но киевлянин решил покататься, несмотря на плохую видимость.

Спасатели передали тело погибшего полицейским, а копы в рамках следствия определят причину и обстоятельства смерти туриста.

Напомним, ранее мы писали о том, что лыжники заполонили Карпаты и считали, во сколько им обходится отдых. Так, некоторых туристов привлекали природа и местный колорит, а других – лыжные трассы. Здесь есть спуски как для начинающих, так и для опытных лыжников.

Также мы писали о том, что в Закарпатье начал работу лыжный патруль. Теперь на выходных за порядком на курортах будут следить полицейские на лыжах.

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Закарпатье Карпаты туристы киевляне лыжник Драгобрат лыжники

Источник: Укринформ

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