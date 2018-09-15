В Карпатах два туриста сорвались на внедорожнике в ущелье – оба погибли на месте

На Закарпатье в Раховском районе двое киевлян сорвались в ущелье на внедорожнике. Оба мужчины погибли на месте. Об этом сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

"В субботу, 15 сентября, утром возле горы Близница в Раховском районе один из туристов, проходивший по известному маршруту "Вершина Свидовца", увидел в ущелье разбитый внедорожник", – говорится в сообщении.

Спасатели установили, что погибшие были киевлянами.

"Спасатели, выехавшие на место, обнаружили в автомобиле тела двоих мужчин. Как выяснилось, 48-летний киевлянин и его 27-летний сын приехали на автомобиле Dodge RAM в Карпаты покататься по Свидовецкому массиву, однако во время поездки возле Близницы сорвались в глубокое ущелье", – подчеркнул Москаль.

Сообщалось, что в России произошло крупное ДТП с украинским автобусом, в результате которого погибли четыре человека. Как сообщили в пресс-службе областного управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения России по Ленинградской области, микроавтобус был зарегистрирован в Закарпатской области.

Ранее в Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП. В результате аварии у него снесло практически весь второй этаж, где находились десятки пассажиров.

Напомним, ранее двое украинских граждан погибли в результате аварии микроавтобуса и грузовика в российском городе Орел. Еще четверо украинцев пострадали.