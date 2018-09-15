Крупное ДТП с украинским автобусом в России: погибли четыре человека

Микроавтобус, зарегистрированный на Закарпатье, столкнулся с грузовиком в Ленинградской области

В Ленинградской области России в ночь на 15 сентября микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, зарегистрированный в Украине, столкнулся с грузовиком. Погибли четыре человека, которые находились в украинской машине – двое мужчин и две женщины.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения России по Ленинградской области, микроавтобус был зарегистрирован в Закарпатской области.

В результате аварии погиб водитель микроавтобуса, 49-летний мужчина-пассажир и две молодые женщины. 20-летний парень получил травмы и находится в больнице.











Напомним, ранее мы сообщали о смертельном ДТП в Польше, где погиб один украинец, и еще один гражданин Украины получил ранения. По неофициальной информации, водитель микроавтобуса обгонял грузовик и не успел затормозить перед автомобилем дорожных служб. При этом водитель микроавтобуса был трезв.

Также мы писали о дорожно-транспортном происшествии с 13 украинскими гражданами в Венгрии: на территории области Ноград, когда восемь человек получили тяжелые травмы, один из пострадавших находится в коме.

Ранее сообщалось о страшном ДТП в Ростовской области России, в результате которого погибли шестеро граждан Украины.