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В Карпатах произошел взрыв во время разжигания костра: есть погибшие и пострадавшие

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
16 сентября, 08:24
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Травмированных передали медицинским работникам для госпитализации
Один из пострадавших получил контузию
Один из пострадавших получил контузию / Фото: Unsplash

В Карпатах, в долине горы Под-Берды, произошел взрыв во время разжигания костра туристами. В результате чего погибло 2 человека, еще 4 травмированы.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел 15 сентября около 21:20 вблизи с. Вороненко. Там отдыхала группа из 12 туристов (из них 2 детей 2016 и 2018 г.р.).

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"Произошел взрыв неустановленного происхождения, в результате чего погибли 2 человека, 3 человека травмированы и 1 человек получил контузию", – говорится в сообщении.

Утром в четверг, 16 сентября, травмированных переместили к подножию горы и передали медицинским работникам для госпитализации.

Отмечается, что для поиска и транспортировки пострадавших от ГСЧС привлекалось 30 человек и 6 единиц техники.

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Пожарная безопасность превыше всего

Отметим, граждане зачастую пренебрегают правилами пожарной безопасности. Спасатели всегда просят быть крайне осторожным на открытых пространствах, а в пожароопасные периоды тем более. В это время запрещается:

  • разведение костров в лесу (кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах);
  • заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов, за исключением тех, что используются с лесохозяйственной целью;
  • курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки.
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Ранее мы сообщали, что в Одессе от полученных на школьном пикнике ожогов скончался 11-летний мальчик. На мальчике, когда он пытался развести костер, резко вспыхнула одежда.

Также напомним, под Киевом мужчина, задолжавший за газ и свет, развел в квартире костер.

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