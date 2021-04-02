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В Карпатах выпал снег (фото)

2 апреля, 14:36

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Температура воздуха на горе Поп-Иван Черногорский минусовая

В Карпатах в ночь на 2 апреля выпало до 15 сантиметров мокрого снега. Сейчас на горе Поп-Иван Черногорский облачно и туманно.

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Как сообщили на странице Черногорского горно поисково-спасательного поста в Facebook, видимость – до 50 метров, температура воздуха составляет минус 1, ветер западный 11 м/с.

Отметим, Поп-Иван Черногорский – одна из высочайших вершин хребта Черногора, находится на юго-восточном конце хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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Довольно холодный март закончился долгожданным весенним потеплением. А вот апрель пришел с дождями и еще принесет температурные качели. Сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в апреле.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске YouTube-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

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