В Карпатах выпал снег (фото)

В Карпатах в ночь на 2 апреля выпало до 15 сантиметров мокрого снега. Сейчас на горе Поп-Иван Черногорский облачно и туманно.

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Как сообщили на странице Черногорского горно поисково-спасательного поста в Facebook, видимость – до 50 метров, температура воздуха составляет минус 1, ветер западный 11 м/с.

Отметим, Поп-Иван Черногорский – одна из высочайших вершин хребта Черногора, находится на юго-восточном конце хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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