В Карпатах заблудились туристы из Киева: спасатели сообщили об их судьбе

Люди были в районе горы Сивуля в Ивано-Франковской области

Фото: Pixabay

Пятеро туристов из Киева заблудились в горах в Ивано-Франковской области сегодня, 28 апреля.

Люди потеряли ориентировку из-за высоких снежных заносов в районе горы Сивуля, вблизи села Осмолода Рожнятовского района, говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Информация об этом поступила на линию ГСЧС в 17:20. Согласно сообщению, заблудившихся туристов нашли в 23:17 и в 2:10 доставили на пункт постоянной дислокации в селе Осмолода. В ГСЧС добавили, что состояние туристов удовлетворительное.

Напомним, ранее в Карпатах за сутки заблудились сразу пятеро туристов – четверых сноубордистов из Львова разыскали довольно быстро, а поиски гражданина Германии, который потерялся в районе горы Драгобрат шли несколько суток.

Также, мы рассказывали, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег. Для части убежищ добавлены фото и описания (наличие крыши, места под костер, лежанок или кроватей, общий уровень комфорта, к примеру, "не подходит для ночевки без палатки зимой").

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