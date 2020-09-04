В "красном" Тернополе решили не ужесточать карантин

В Тернополе, где коронавирус подтвердили у мэра, отказались ужесточать карантинные ограничения, несмотря на то что город внесли в "красную зону".
Такое решение принято на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространению эпидемии COVID-19, которое транслировалось в Facebook.
С понедельника, 7 сентября, в Тернополе все учреждения и предприятия будут работать в обычном режиме. Изменения коснутся только общественного транспорта – местных жителей будут перевозить при наличии справки или другого документа с места работы.
"Мы сохраняем всю сеть транспорта, все транспортные средства будут ездить с табличками "Спецрейс". Также мы не закрываем школы и садики, они и впредь будут работать в штатном режиме", - заявил городской голова Сергей Надал.
Стоит напомнить, что в "красной" карантинной зоне запрещена работа общественного транспорта, а также должны быть закрыты учебные заведения. Разрешается только высадка пассажиров из транзитного и межобластного транспорта.
Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал "бунт" Луцка и Тернополя против карантина.
Кроме того, смотрите видеообращение мэра Тернополя Сергея Надала:
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