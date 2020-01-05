В лобовом ДТП на трассе Киев – Чоп погиб трехлетний ребенок: фото и подробности

Еще двух пострадавших госпитализировали

Фото: Игорь Зинкевич, Facebook

Во Львовской области произошло жуткое лобовое ДТП, жертвой которого стала трехлетняя девочка.

Легковушки Lexus GS300 и Lexus GS300 столкнулись вечером 4 января на трассе Киев – Чоп, в селе Банюнин. Как сообщает "Буськ онлайн", за рулем Lexus находился киевлянин. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где и влетел в Chevrolet. Второй легковушкой управлял житель Киевской области.

В результате ДТП пассажир Chevrolet, трехлетняя девочка, от полученных травм скончалась на месте. Еще двое пассажиров автомобиля этой легковушки госпитализированы в больницу во Львове. Также пострадала пассажир Lexus, киевлянка, 1992 года рождения. Женщину доставили ​​в Бускую ЦРБ, но после оказания медицинской помощи отпустили.

Кроме того, издание отмечает, что погибший ребенок ехал в машине без автокресла. Девочка ехала вместе со своими родителями, они живы.

В комментариях под постом издания люди выражают сочувствия родным погибшего ребенка.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Кроме того, были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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