Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

В лобовом ДТП на трассе Киев – Чоп погиб трехлетний ребенок: фото и подробности

5 января, 09:50

Еще двух пострадавших госпитализировали

Фото: Игорь Зинкевич, Facebook

Фото: Игорь Зинкевич, Facebook

Во Львовской области произошло жуткое лобовое ДТП, жертвой которого стала трехлетняя девочка.

Легковушки Lexus GS300 и Lexus GS300 столкнулись вечером 4 января на трассе Киев – Чоп, в селе Банюнин. Как сообщает "Буськ онлайн", за рулем Lexus находился киевлянин. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где и влетел в Chevrolet. Второй легковушкой управлял житель Киевской области.

В результате ДТП пассажир Chevrolet, трехлетняя девочка, от полученных травм скончалась на месте. Еще двое пассажиров автомобиля этой легковушки госпитализированы в больницу во Львове. Также пострадала пассажир Lexus, киевлянка, 1992 года рождения. Женщину доставили ​​в Бускую ЦРБ, но после оказания медицинской помощи отпустили.

Кроме того, издание отмечает, что погибший ребенок ехал в машине без автокресла. Девочка ехала вместе со своими родителями, они живы.

В комментариях под постом издания люди выражают сочувствия родным погибшего ребенка.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Кроме того, были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев ДТП ребенок погиб автомобили Львовская область Киев - Чоп лобовое столкновение

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Теплее, чем в прошлом году: синоптики дали прогноз на январь и рассказали, будут ли осадки
Теплее, чем в прошлом году: синоптики дали прогноз на январь и рассказали, будут ли осадкиУкраина
Во Львове боевая крыса бросалась на кота и мужчину-прохожего: видео
Во Львове боевая крыса бросалась на кота и мужчину-прохожего: видеоЗапад
Зеленского заметили на лыжном курорте в Буковеле: появилось фото
Зеленского заметили на лыжном курорте в Буковеле: появилось фотоПолитика
Горнолыжные курорты Карпат засыпает снегом: опубликованы фото
Горнолыжные курорты Карпат засыпает снегом: опубликованы фотоЗапад
Пять часов на предотвращение взрыва: в Ровенской области случилось ДТП с цистерной, перевозившей газ
Пять часов на предотвращение взрыва: в Ровенской области случилось ДТП с цистерной, перевозившей газЗапад
Новогоднее обращение Зеленского: где и когда смотреть
Новогоднее обращение Зеленского: где и когда смотретьПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...