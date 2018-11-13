В Луцке хозяйка нашла кота после пяти лет разлуки

В Луцке девушка нашла своего кота, который пропал пять лет назад. Увидела она пропавшего любимца в приюте для животных случайно. Узнал ли он девушку – видели журналисты "Сегодня".

В приют Макса принесли неухоженным. Его хозяева объяснили, что у них нет возможности содержать кота. В приюте он пробыл несколько дней, а дальнейшая судьба животного мало волновала предыдущих хозяев.

"Сказали, что отдают кота из-за переезда тети. Они не могут и не хотят его удерживать далее. Написали заявление, предупредили, что он агрессивен и неадекватен, никогда не видел улицы", – рассказывает директор коммунального приюта "Ласка" Наталья Рудь.

Фото Макса работники приюта разместили в соцсети, и чудом нашлась первая владелица. Пять лет назад кота из дома вынес отчим девушки, после чего животное пропало. Поиски Макса оказались тщетными, а девушка все эти годы хранила фотографии любимца – на них он настоящий гигант. Нынешнее состояние животного шокировало Юлию.

Пока что Макс напуган и часто прячется, но исправно ест и понемногу набирает вес. Юлия уверена, что ее любимец узнал и родной дом, и ее. Поскольку кот, который бросался на всех работников приюта, у девушки на руках сидит смирно и спокойно. Сейчас Макса ждет обследование у ветеринаров, а пока он знакомится с кошкой Линдой, которую Юлия завела после исчезновения хвостатого любимца.

Ранее мы писали о подобной истории, которая произошла в российском Красноярске. Там пропавший семь лет назад кот Тишка вернулся к хозяевам.

Кроме того мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка.