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В Луцке повредили памятник Тарасу Шевченко

Сегодня, 15:30

Неизвестные оставили у подножия надпись – "Луцк мертв"

Фото: Facebook
В Луцке повредили памятник Тарасу Шевченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8d7/94d/5c98d794dd861.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8d7/94d/5c98d794dd861.jpg Запад Неизвестные оставили у подножия надпись - «Луцк мертв»

В областном центре Волыни неизвестные повредили памятник Тарасу Шевченко. У подножия хулиганы нанесли  надпись – "Луцк мертв".

"Сведения по данному факту внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях", – сообщают в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства правонарушения и лиц, причастных к его совершению. После проведенных первоочередных следственно-оперативных мероприятий будет дана правовая оценка события.

Напомним, не так давно в городе Владимир-Волынский горел стенд памяти Небесной сотни.Полицейские выяснили, что возгорание произошло в результате опрокидывания горящей лампадки.

Ранее во Львове неизвестные раскрасили желто-синим Монумент боевой славысоветским вооруженным силам на улице Стрыйской.

Кроме этого, во Львове разрисовали памятник польским профессорам, которых на этом месте в июле 1941 года расстреляли гестаповцы.

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Тег памятник, вандалы, Луцк, краска

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