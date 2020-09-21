В Луцке появился Telegram-бот для наказаний "героев парковки" (видео)

"Героев парковки" теперь штрафуют с применением мобильных технологий в Луцке. Пожаловаться на нарушителей может каждый – нужно всего лишь сфотографировать машину, и прислать снимок в Telegram-бот. Как это работает – проверили корреспонденты новостей "Сегодня".
Небольшая программа, которая устанавливается на телефон, выглядит очень просто и понятно. Из нее можно прислать фото нарушителя правил парковки.
"Данный Telegram-бот имеет очень большой функционал, но самым важным является – пожаловаться на авто-хама", – говорит инспектор.
Проверяем, как все работает. Нарушителя, которого попробуем "сдать" Telegram-боту нашли быстро. Красная иномарка припарковалась буквально в метре от пешеходного перехода. Фотографируем, отправляем. На место приезжают инспекторы, выписывают штраф. Квитанцию оставляют на окне. С момента отправки фото проходит не более 15 минут. Прошло только два дня с момента, как сервис начал работу, а к нему уже присоединились больше тысячи пользователей.
Штраф составляет 510 гривен. Оплатить его водитель может также с помощью этой же программы. За день прорабатывается от 50 до 80 нарушений. Водители к онлайн-сервису относятся скептически.
"Нет паркомест. Вот элементарно поставить машину на обочине на пару минут негде", – жалуются они.
Однако большинство жителей города довольны:
"Нужен такой сервис. Пусть вводят, чтобы была культура движения".
Стоит отметить, что мобильным нововведением уже заинтересовались в других городах Украины.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине начали работать новые эвакуаторы белого цвета, которые убирают авто нарушителей меньше чем за минуту.
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