Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

В Луцке рабочий сорвался с пятого этажа недостроя

25 октября, 12:29

Мужчину с тяжелыми травмами доставили в реанимацию

Реклама

В Луцке строитель сорвался с пятого этажа недостроя – мужчина стоял на "лесах" и оступился. Его с тяжелыми травмами черепа и забитыми внутренними органами доставили в реанимацию.

"Проведена операция – трепанация. Удаление этих обломков, удаление гематомы. В настоящее время он находится в состоянии медикаментозного сна", – рассказал врач-анестезиолог Луцкой городской клинической больницы Валентин Трач.

Сейчас следователи проверяют все обстоятельства инцидента: является ли трагедия несчастным случаем и придерживался ли строитель норм безопасности.

Напомним, не так давно в столице рабочий во время строительных работ упал с десятого этажа здания и погиб. Инцидент произошел на стройке на улице Летняя.

А в селе Богуславец Черкасской области рабочий шахты упал в двадцатиметровый колодец. Веревки, которые его удерживали, не выдержали веса и оборвались, после чего мужчина упал на дно. Местные жители сразу же вызвали спасателей. Те вытащили пострадавшего на поверхность, но мужчина скончался в карете скорой помощи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

стройка падение мужчина Луцк

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделю
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Тернопольской области машина врезалась в дерево: погибли молодые девушки
В Тернопольской области машина врезалась в дерево: погибли молодые девушкиЗапад
Искали пять дней: тело чиновника луцкого горсовета нашли на дне озера
Искали пять дней: тело чиновника луцкого горсовета нашли на дне озераЗапад
Во Львове в квартире умершей пенсионерки обнаружили десятки голодных котов
Во Львове в квартире умершей пенсионерки обнаружили десятки голодных котовЗапад
В Луцке расстреляли машину: появились подробности
В Луцке расстреляли машину: появились подробностиЗапад
Сдавала пациентов сыну: скандал с трудовым рабством в Хмельницкой области набирает обороты
Сдавала пациентов сыну: скандал с трудовым рабством в Хмельницкой области набирает оборотыЗапад

Новости партнеров

Loading...
загрузка...