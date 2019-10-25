В Луцке рабочий сорвался с пятого этажа недостроя

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В Луцке строитель сорвался с пятого этажа недостроя – мужчина стоял на "лесах" и оступился. Его с тяжелыми травмами черепа и забитыми внутренними органами доставили в реанимацию.

"Проведена операция – трепанация. Удаление этих обломков, удаление гематомы. В настоящее время он находится в состоянии медикаментозного сна", – рассказал врач-анестезиолог Луцкой городской клинической больницы Валентин Трач.

Сейчас следователи проверяют все обстоятельства инцидента: является ли трагедия несчастным случаем и придерживался ли строитель норм безопасности.

Напомним, не так давно в столице рабочий во время строительных работ упал с десятого этажа здания и погиб. Инцидент произошел на стройке на улице Летняя.

А в селе Богуславец Черкасской области рабочий шахты упал в двадцатиметровый колодец. Веревки, которые его удерживали, не выдержали веса и оборвались, после чего мужчина упал на дно. Местные жители сразу же вызвали спасателей. Те вытащили пострадавшего на поверхность, но мужчина скончался в карете скорой помощи.

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