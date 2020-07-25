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В Луцке возле горсовета вспыхнул пожар: есть погибшие

25 июля, 01:17

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Возгорание могло начаться от самогонного аппарата

В Луцке ночью вспыхнул пожар в многоэтажке по улице Богдана Хмельницкого, 29, возле горсовета. В результате пожара погибла 62-летняя женщина.

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Об этом сообщает Информационное агентство Волынские Новости.

По словам спасателей, работавших на месте чрезвычайного происшествия, возгорание произошло на последнем, четвертом этаже старого здания, находящегося фактически под крышей многоэтажки.

"Возгорание могло произойти от самогонного аппарата, так как "горячая точка" пожара была именно в том месте, где он находился", – отметил один из спасателей.

В результате пожара погибла женщина. Лучанку вынесли из горящего помещения на руках еще живой. Однако, как сообщили работники экстренной медицинской помощи, в карете скорой женщина умерла.

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Они жила в квартире одна.

На месте инцидента работают сотрудники полиции, спасатели, медики. Пожар удалось ликвидировать.

Ранее сообщалось, что столичные спасатели ликвидировали пожар в квартире жилого дома на улице Закревского, 77, в результате которого погибла женщина. Пожар вспыхнул в квартире на восьмом этаже жилой девятиэтажки утром 24 июля.

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Луцк погибшие пожар

Источник: Волинські новини

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