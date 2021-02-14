В Мукачево драка на улице закончилась стрельбой

В Мукачево Закарпатской области вечером в субботу, 13 февраля, ссора между двумя мужчинами закончилась стрельбой, в результате один из фигурантов происшествия был ранен в грудь.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области.

Инцидент произошел на улице Стефаника около 19 часов.

"По предварительной информации, к стрельбе привел конфликт между двумя мужчинами. Словесная перепалка переросла сначала в драку, а затем один из них достал из кармана предмет, похожий на пневматическое оружие, и выстрелил в другого", – сообщили в полиции.

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Пострадавший госпитализирован, стрелявшего задержали прибывшие на место происшествия патрульные.

Напомним, во Львовской области произошла драка, во время которой двое ее участников получили огнестрельные ранения.

Мы также сообщали, что в Киеве мужчины устроили стрельбу из автоматов, а в Запорожье стреляли в охранника магазина, который пытался задержать злоумышленника.

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