Українська
$ 27,84
33,81
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Мукачево драка на улице закончилась стрельбой

14 февраля, 02:08

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Полиция задержала одного из участников конфликта

В Мукачево Закарпатской области вечером в субботу, 13 февраля, ссора между двумя мужчинами закончилась стрельбой, в результате один из фигурантов происшествия был ранен в грудь.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области.

Инцидент произошел на улице Стефаника около 19 часов.

"По предварительной информации, к стрельбе привел конфликт между двумя мужчинами. Словесная перепалка переросла сначала в драку, а затем один из них достал из кармана предмет, похожий на пневматическое оружие, и выстрелил в другого", – сообщили в полиции.

Реклама

В тренде
Донбассу хотят вернуть украинский Нью-Йорк: как сейчас выглядит городок (фото)

Пострадавший госпитализирован, стрелявшего задержали прибывшие на место происшествия патрульные.

Напомним, во Львовской области произошла драка, во время которой двое ее участников получили огнестрельные ранения.

Мы также сообщали, что в Киеве мужчины устроили стрельбу из автоматов, а в Запорожье стреляли в охранника магазина, который пытался задержать злоумышленника.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

драка полиция стрельба Мукачево
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Ровенской области женщина после родов заморозила ребенка в холодильнике
В Ровенской области женщина после родов заморозила ребенка в холодильникеЗапад
На Прикарпатье грузовик въехал в микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие (фото)
На Прикарпатье грузовик въехал в микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие (фото)Запад
В пижаме и кроссовках папы: в Тернополе ночью на морозе гуляла трехлетняя девочка (видео)
В пижаме и кроссовках папы: в Тернополе ночью на морозе гуляла трехлетняя девочка (видео)Запад
"Поплыли" могилы и венки: в Мукачево затопило кладбище (видео)Запад
В Ивано-Франковской области усилили карантин: что изменилось
В Ивано-Франковской области усилили карантин: что изменилосьЗапад
Агрессивный школьник срывает уроки: за буллинг во львовской школе ответит отец (видео)
Агрессивный школьник срывает уроки: за буллинг во львовской школе ответит отец (видео)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять