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В Мукачево обстреляли из гранатомета базу отдыха (фото, видео)

6 июля, 10:18

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Инцидент произошел поздно ночью

На окраине города Мукачево стреляли из РПГ по зданию комплекса отдыха "Аква Сити". Владельцам комплекса, можно сказать, повезло – снаряд, попав сначала в беседку рядом со зданием, срикошетил и затем влетел в металлический каркас, не залетев внутрь.

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Как рассказал журналист Виталий Глагола, инцидент произошел около трех часов ночи. Стреляли с соседней горы с расстояния в несколько десятков метров. На фото видны разбитые стеклянные панели и дыра в крыше.

"Насколько мне известно, владелец здания просто бизнесмен и не имеет отношения к криминальному миру, а как раз "охраной бизнеса" занимается Артур Пашкуляк, которого подстрелили в феврале 2020 году в Мукачево во время резонансной перестрелки", - пишет Глагола.

Инцидент попал на видео:

Видео: Виталий Глагола/Telegram
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Пресс-служба Закарпатской полиции подтвердила факт обстрела. Правоохранители говорят, что повреждена крыша беседки, расположенной на территории комплекса, а также металлическая конструкция бассейна.

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Открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 УК, то есть умышленное повреждение имущества путем взрыва. Стрелка разыскивают.

Напомним, на Закарпатье в Мукачево неизвестные обстреляли забор дома из ручного гранатомета. На месте происшествия осталась часть снаряда. К счастью, в результате обстрелов обошлось без жертв или пострадавших.

Также ранее мы сообщали, что в Мукачево обстреляли магазин из гранатомета. По данному факту открыли уголовное дело по статье "умышленное повреждение имущества путем взрыва".

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