На Закарпатье неизвестные обстреляли из гранатомета домохозяйство: фото

/ Фото: Нацполиция

На Закарпатье в Мукачево неизвестные обстреляли забор дома из ручного гранатомета. Об инциденте написали на сайте Нацполиции области.

Как написали правоохранители, сообщение в полицию поступило в новогоднюю ночь – в 23:30 31 декабря 2019 года. На месте инцидента работали руководство областной и городской полиции, криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

В результате обстрела были повреждены забор дома, а на месте происшествия осталась часть снаряда.

К счастью, в результате обстрелов обошлось без жертв или пострадавших.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и ищут виновников

Напомним, ранее взрыв прогремел в столичной многоэтажке. Мужчина подорвался на гранате вместе с сожительницей . "Подрывник" погиб сразу, а женщина от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов.

"Сегодня" также сообщали, что ранее граната взорвалась в самом центре Киева – недалеко от бара на улице Пушкинской. Погибли двое мужчин, еще одна женщина получила ранения. Одним из погибших оказался военный Виктор Дегтярев с позывным "Сенсей", который недавно вернулся с войны на Донбассе.

Видео: ГУ Нацполиции в Киеве

Кроме того, в Конотопском районе Сумской области 39-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты. Местный житель на заднем сиденье своего автомобиля обнаружил предмет, похожий на гранату и позвал знакомого чтобы выяснить, что это.

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