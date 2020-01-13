В Мукачево прошел 25 Фестиваль вина: эксклюзивный репортаж "Сегодня"

Фестиваль вина прошел в Закарпатье. Традиции уже 25 лет, и каждый раз в Мукачево съезжаются лучшие виноделы Украины. Чем угощали и как гуляли, видели новости "Сегодня".

"Это "Роза Закарпатья". Она у нас выдержана в течении четырех лет. Оно идет как марочное. Это венгерский сорт винограда – фурминт. Краткое название – ро, розовый. Вот у нас мускат – белое сухое", – показывает Мари я Муха, винодел.

Семья Марии Мухи 25 лет занимается виноделием. Изготавливают напиток исключительно из винограда со своих плантаций. Приехали на юбилейный 25 фестиваль, чтобы себя показать и на других посмотреть. Ведь здесь целых 40 их конкурентов. И у каждого – по несколько сортов вина.

Сладкие вина все еще популярны, говорят виноделы, но вкусы туристов таки меняются. Люди активно покупают и сухие, и полусладкие вина. Винодел Александр Ковач показывает новостям "Сегодня" новинку. Говорит, эксклюзив:

"В этом году я сделал пятнаты. Пятнат – это крестьянское игристое, с небольшим дрожжевым осадком. И впервые изготовил – это вообще в Украине – сидр из яблок красномякотных".

Задумал удивить и конфетами из вина. Ведь приходится поражать гостей, которых ежегодно все больше. Лучшее вино сезона выбирают профессиональные дегустаторы.

"Три основные критерии – это цвет, аромат, вкус. И каждая категория делится еще на 3-4 подкатегории, то есть яркость, прозрачность, ароматика, насыщенность сортовая", – объясняет винодел Александр.

Постарались и повара, приготовили традиционные закарпатские блюда – шовдарь, токан и бограч. Предлагают смаковать вино с экзотикой – мидиями в соусе. Но главное, отмечают закарпатские виноделы, вино не пить, а смаковать

"Я все спрашиваю у людей, а вино вы пьете у себя в Киеве, Днепре? Отвечают: "Да, конечно, мы пьем вино". Говорю, на Закарпатье вино не пьют: о нем говорят, им наслаждаются, любуются, радуются!", – отмечает еще один винодел, Иван Урста.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Еврокомиссия утвердила новые защищенные наименования мест происхождения вин. Тогда речь шла о четырех наименованиях мест для вин из Испании и Италии.

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