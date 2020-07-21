В МВД отреагировали на требования террориста: подробности

Возможно, о более конкретных его требованиях станет известно позже

В Министерстве внутренних дел отреагировали на требования захватчика автобуса с людьми в Луцке, назвав их достаточно сумбурными. Об этом рассказал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире "Апостроф TV".

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"Они основываются на разных текстах, которые злоумышленник ранее публиковал в сети, на своих страницах. Общая тональность данных сообщений – это неудовлетворение системой, философские мысли, неудовлетворение миром и прочее", – сказал он.

Правоохранитель подчеркнул, что с захватчиком ведутся переговоры. Возможно, о более конкретных его требованиях станет известно позже.

Кроме того, директор Департамента коммуникаций МВД подтвердил, что на месте происшествия были выстрелы, вследствие чего разбились окна автобуса, где находится от 10 до 20 заложников. Он добавил: вероятно, стрелял именно правонарушитель.

"В данный момент неизвестно, откуда у злоумышленника оружие. У него явно есть огнестрельное оружие и, скорее всего, взрывчатка. Наверное, гранаты. Но более детально об этом говорить не могу. Также он пишет в сети о том, что где-то в Луцке заложена взрывчатка. И эту информацию проверяют правоохранители", – рассказал Шевченко.

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Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Также ранее мы сообщали, что в Главном управлении национальной полиции Луцкой области, где министр внутренних дел Арсен Аваков проводит совещание, стреляли.

Все подробности инцидента читайте в материале сайта "Сегодня": "Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)".

Видео: Инсайдер UA, Telegram

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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