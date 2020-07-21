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Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)

21 июля, 12:38

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

Полиция ведет переговоры с мужчиной

Мужчина, который взял в заложники людей в автобусе в центре Луцка, пока что не выдвинул полицейским никаких конкретных требований. Об этом сайту "Сегодня" рассказала спикер полиции Волынской области Ольга Бузулук.

"Конкретных требований с его стороны до сих пор нет, полиция ведет переговоры, для того, чтобы освободить пассажиров", – сообщила она.

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По данным Бузулук, из салона автобуса звучали выстрелы. Но пока, к счастью, информации о раненых нет.

Также о ситуации в Луцке рассказали в пресс-службе СБУ. По их данным, в автобусе находятся примерно десять заложников, данных о пострадавших нет.

"Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами делает все возможное для уничтожения угрозы и освобождения заложников", - добавили в СБУ.

В какой-то момент злоумышленник выбросил из окна захваченного автобуса ручную гранату Ф-1. Но она не взорвалась, поскольку не была выдернута чека. По предварительным данным – граната боевая.

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Кроме того, как сообщают местные СМИ, на место ЧП уже стягивают военную технику.

Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Также мы сообщали, что незадолго до случившегося захватчик заложников опубликовал видео на Youtube, в котором он поздравляет "с днем антисистемы" и призывает "праздновать правду".

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Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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СБУ полиция мужчина Луцк захват требования

Источник: Сегодня

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