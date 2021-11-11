В одной области Украины школьники вернутся за парты – дата

Сейчас регион находится в оранжевой зоне карантина

Как в Украине учатся школьники. Фото: коллаж "Сегодня"

С 15 ноября в Черновицкой области возобновляют очное обучение в школах. Такое решение приняли на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Об этом стало известно на заседании комиссии в четверг, 11 ноября.

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Школьники выйдут за парты с 15 ноября

Согласно решению комиссии, с 15 ноября в Черновицкой области возобновляют работу учебные заведения и одновременно действуют все другие ограничительные меры

К слову, сейчас регион находится в оранжевой зоне карантина.

Как в Украине учатся школьники. Фото: коллаж "Сегодня"

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Какие ограничения действуют в регионе?

С 24 октября в Черновицкой области посещение общепита, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждений, а также пользование общественным транспортом возможно только при наличии COVID-сертификата, или ПЦР-теста или экспресс-теста, действующий 72 часа.

Дистанционное обучение в Киеве

Тем временем в столице увеличивается количество больных детей с коронавирусом. Поэтому на следующей неделе ученики за парты не вернуться и продолжат обучение в дистанционном режиме. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Мы не можем рисковать здоровьем детей... Очень много детей переносят вирус бессимптомно, но они могут заражать близкое окружение...", – сказал Виталий Кличко.

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