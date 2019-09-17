В Польше перевернулись два украинских автобуса

В Польше на шоссе А4 произошло два ДТП с участием автобусов на украинских номерах. В результате пострадал один человек.
Согласно сообщению, одно из ДТП произошло утром 17 сентября на участке трассы Тарнув – Дембица, вблизи села Ружа-Подгорна. Автобус врезался в барьер, после чего перевернулся.
В автобусе находилось девять человек. Все они смогли самостоятельно выйти из машины. Что стало причиной аварии пока не известно.
Также сообщается, что вчера аналогичное ДТП с участием украинского автобуса произошло на той же автомагистрали А4.
По словам правоохранителей, 26-летний украинский водитель, едущий в направлении Катовице, не заметил предупреждающих знаков об изменении движения на отремонтированном участке шоссе. После столкновения с бетонным барьером, автобус перевернулся. Из четырех участников ДТП – 22-летний пассажир, гражданин Украины, был доставлен в больницу.
Ранее в Польше произошло ДТП, в котором погибли три украинца и пострадал четвертый.
Кроме того, в начале месяца мы писали о ДТП в которое в Польше попал украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце. В результате аварии погиб водитель автобуса, и еще два человека попали в больницу.
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