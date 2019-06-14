Гибель украинцев в ДТП в Польше: МИД Украины сообщил подробности

все погибшие и пострадавший являются жителями одной деревни в Ровенской области

ДТП. Фото: REUTERS/Carlos Reyes.

В связи с ДТП, которое произошло вечером 12 июня на западе Польши и в котором погибли три и пострадал один гражданин Украины, для оказания помощи на месте выехал представитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве. Об этом сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в РП Светлана Крыса, передает "Укринформ".

"Нами принято решение отправиться в командировку в Гожов Великопольский с целью установления контакта с родными, а также в связи с тем, что нужно провести беседы с представителями правоохранительных органов, посетить тяжелобольного гражданина Украины", - сообщила Крыса.

По ее словам, посольство совместно с департаментом консульской службы МИД Украины и генконсульством Украины в Люблине оказали содействие в ускоренном прохождении украинско-польской границы автобуса, которым выехали родные погибших и тяжелобольного.

Консул отметила, что все погибшие и пострадавший являются жителями одной деревни в Ровенской области.

По ее словам, консул также будет говорить с работодателем, у которого работали граждане Украины, и выяснит, каким образом будут покрываться перевозки тел погибших.

Украинский дипломат сообщила, что совместно с фондом "Украина начинается с тебя" она будет решать вопрос предоставления всякой помощи родным, пострадавшему. Кроме того, во время Дней украинской культуры в рамках празднования дня города Гожув Великопольский планируется объявить сбор средств для семей погибших и пострадавшего.

Как сообщалось, ДТП, в котором погибли три украинца и пострадал четвертый, произошло на дороге местного значения на западе Польши. Водитель автомобиля Opel Astra по неустановленным причинам потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. В автомобиле ехали четверо граждан Украины, двое из них погибли на месте, а двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. В больнице один из украинцев умер во время операции.

Погибшие украинцы были в возрасте от 31 до 38 лет. Четвертому пострадавшему 19 лет, он находится в больнице города Гожув Великопольский в очень тяжелом состоянии.

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Ранее мы писали о том, что гражданин Украины спас пострадавших в масштабном ДТП в Польше. Авария произошла 9 июня на автомагистрали A6 неподалеку Щецина в северо-западной Польше, тогда погибли шесть человек.

По словам свидетелей, когда украинец увидел аварию, он выбежал из своего авто с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим.

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