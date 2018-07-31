На Мамай-горе в Запорожье археологи обнаружили необычный комплекс

После старта в начале июля на Мамай-горе в Запорожской области археологической экспедиции, которую проводит группа археологов, студентов и волонтеров, на раскопках появился бульдозер, который значительно ускорил работы. И в прошедшие выходные археологи нашли несколько интересных комплексов. Об этом сообщается на странице раскопок в Facebook.

"Хотя за последние 3 недели было и сделано достаточно много, настоящим взрывом адреналина и невероятным объемом выполненных работ отличился минувший уикенд. В пятницу вечером подвезли более мощный бульдозер Т-130, который с утра субботы принялся за работу. Темпы работ по ним впечатляют. А главное – пошли действительно интересные комплексы", – сообщают археологи в соцсети.

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Также отмечается, что первый же комплекс, обнаруженный еще в субботу, заинтриговал всю экспедицию. И очень удивил археологов и всех причастных – дебаты об отнесении его к той или иной культуре продолжались часами. И первая версия о скифском периоде, которая и озвучена в видео с места раскопок, может оказаться неверной. Однако археологи обещают в скором времени раскрыть тайну исследованного комплекса.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Запорожье археологическая экспедиция на Мамай-горе обнаружила захоронение времен средневековья. Также археологи разместили в соцсети впечатляющее видео, которое за 30 секунд показывает, как происходит зачистка захоронения для дальнейшего исследования.

Мамай-гора расположена в Великой Знаменке Каменско-Днепровского района области. Это уникальная для Украины археологическая достопримечательность, так как на ее территории находятся погребальные комплексы, которые скрывают историю 8 тысячелетий – от неолита до позднего средневековья. К сожалению, Мамай-гора разрушается Каховским водохранилищем. С 1988 года там работает спасательная археологическая экспедиция, исследования проводит археологическая лаборатория Запорожского национального университета.

Кроме того, мы также писали о том, что в Харьковской области уникальные подземные пещеры спасают от черных археологов. Уберечь от вандалов и черных археологов решили уникальный пещерный христианский скит, который обнаружили на окраине поселка Ковяги Валковского района. Отныне подземный памятник архитектуры регулярно проверяет полицейский патруль.