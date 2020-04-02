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В Ровенской области коронавирус обнаружили у монаха

2 апреля, 17:57

Руслан Ровик

Брат заболевшего монаха вернулся из Милана, однако признаков заболевания у него пока нет

В Ровенской области инфицирование коронавирусом подтвердили у монаха Дерманского Свято-Троицкого монастыря. Об этом сообщили на официальной странице епархии в Facebook.

"Монах обратился к семейному врачу за помощью, потому что почувствовал себя плохо, имел высокую температуру, кашель и насморк. После осмотра медиком он на своей машине поехал в больницу, где сделали экспресс-тест, который и подтвердил наличие коронавируса", - говорится в сообщении.

Родственники заболевшего рассказали, что звонили врачам еще 22 марта, потому что уже тогда монах чувствовал недомогание, однако вызовы врачи проигнорировали. Сейчас пациент чувствует себя плохо, у него – признаки тяжелой пневмонии.

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Также известно, что заболевший контактировал со своим братом, который вернулся из Милана, но признаки заболевания у него пока не обнаружены.

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В свою очередь, заместитель главы Ровенской ОГА Игорь Тимошенко отметил, что уже определен круг лиц, с которыми контактировал монах – таких оказалось пять человек. Ведется мониторинг других населенных пунктов, где больной мог находиться.

Добавим, что в Ровенской области по состоянию на утро 2 апреля было зафиксировано 19 случаев коронавируса, три из них летальные. Инфицирование было обнаружено в Ровно, Ровенском, Сарненском и Здолбуновском районах.

Также мы сообщали, что всего в Украине было подтверждено 804 случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

Больше об этом смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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заболевание инфекция монах коронавирус ровенская область

Источник: Сегодня

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