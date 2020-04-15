В Ровенской области коронавирусом заразились работница школы и участник хора: подробности

В Радивиловском районе Ровенской области подтверждено четыре случая инфицирования коронавирусом. Об это на своей странице в Facebook cообщила местный журналист Наталия Янчин.

"По результатам лабораторных исследований, трех инфицированных COVID-19 обнаружено в с. Подлипки. Еще один случай зафиксирован в г. Радивилов", – написала журналистка.

Как сообщила врач-эпидемиолог Радивиловского района Ирина Приступа, в настоящее время соответствующими службами проводится работа с контактными лицами и другие меры, предусмотренные законом.

Реклама

"Новые заражения коронавирусом подтверждено в трех жителей с. Подлипки. Нарушая условия карантина, 62-летний мужчина, который был участником церковного хора, посещал богослужения в Кременецком районе, во время которых имел контакт со священником, в которого 13 апреля также было подтверждено инфицирование коронавирусом. Житель Подлипок сейчас госпитализирован в инфекционное отделение Дубенской городской больницы. Заболевания у него протекает в состоянии средней тяжести, однако не вызывает острого беспокойства. Среди инфицированных – его жена и внучка, в которых коронавирус до сих пор не проявился характерной симптоматикой и протекает в легкой форме. Они чувствуют себя хорошо и сейчас находятся на самоизоляции под наблюдением семейного врача", – рассказала Янчин.

По ее словам, заражение COVID-19 у жены и внучки 62-летнего мужчины было подтверждено лабораторно после того, как был обработан круг контактных лиц всех членов семьи.

"Сейчас работники районного лабораторного отделения проводят эпидемическое исследования еще двенадцати человек, которые находились в контактном круге с инфицированным человеком. Речь идет о других участниках церковного хора, среди которых есть и житель соседнего села Будки Кременецкого района (Тернопольской области, – Ред.)", – отметила журналистка.

Еще один случай заражения коронавирусом подтвержден в Радивилове: заболела сотрудница местной школы №1, которая находилась в контактной среде с ранее инфицированной COVID-19 жительницей города.

Реклама В тренде Вражеские обстрелы и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

"Все это время женщина находилась под наблюдением эпидемиологов, на строгой самоизоляции, поскольку имела характерные проявления для коронавирусной инфекции – повышенную температуру тела, затем симптоматическую картину дополнил сухой кашель, появились признаки низкого насыщения крови кислородом", – уточнила она.

Сейчас эпидемиологическая служба проводит все необходимые карантинные мероприятия, среди которых и обеззараживание мест проживания инфицированных, обследование и забор биоматериалов у всех, кто контактировал с зараженными. Тяжелого течения болезни, к счастью, не наблюдается ни в одном из выявленных случаев, отметила журналист.

Напомним, в поселке городского типа Рокитное Ровенской области коронавирусом инфицировались глава местной администрации, председатель горсовета и главврач.

Реклама

Всего, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:30 15 апреля в Украине официально подтверждено 3764 случая заражения COVID-19. За сутки было обнаружено рекордных 392 новых случая инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама