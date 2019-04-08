В Ровенской области ограничивают использование полиэтиленовых пакетов

Ежегодно каждый украинец в среднем использует около полутысячи пластиковых пакетов

В Ровенской области ограничивают использование полиэтиленовых пакетов 2019-04-08T14:11:00+03:00 Запад Ежегодно каждый украинец в среднем использует около полутысячи пластиковых пакетов





В частности, в Здолбунове заменить полиэтиленовые пакеты на экологически безопасные предложили местным магазинам в мэрии. Торговцы прислушались к советам и запустили в городе продажу эко-сумок из ткани. Стоит одна сумка 45 гривен, что тридцать раз дороже полиэтилена. Это отпугивает покупателей, но те, кто выбирает экологию – довольны.

"Можно использовать больше раз, чем одноразовый. Он более надежен в своем использовании и получится дешевле", – рассказал "Сегодня" местный житель Дмитрий Харчук.

Уменьшить количество вредных отходов пытаются и в областном центре. Тут также хотят ограничить использование полиэтиленовых пакетов, которыми мусорные баки в городе уже переполнены. Соответствующую электронную петицию рекордно быстро поддержали жители города. Сейчас она на рассмотрении в мэрии. Там должны определить, как можно повлиять на оборот пластика.

Отметим, что уже через два года в Европе полностью запретят пластиковые пакеты и посуду. В Украине ними еще активно пользуются: в год каждый украинец в среднем использует около полутысячи пакетов. Полностью запретили пластик пока только в карпатском курорте Славское.

Ранее мы писали о том, что в Украине хотят существенно ограничить использование полиэтиленовых пакетов. 28 января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "Об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте". Его инициаторами значатся 61 народный депутат из разных фракций, что дает возможность предполагать, что закон не будет положен под сукно.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Ровенской области ограничивают использование полиэтиленовых пакетов". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.